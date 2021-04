Toti in visita all’hub vaccinale della Fiera di Genova: "Liguria ai limiti della somministrazione" (FOTO)

"Le vaccinazioni continuano in tutta la Liguria e, anzi, abbiamo utilizzato queste festività pasquali per far partire alcune nuove iniziative come il primo drive-through vaccinale a Taggia nell’imperiese: qui alla Fiera di Genova s’è lavorato sia sabato che oggi con la sola pausa nel giorno di Pasqua, mentre abbiamo aumentato le somministrazioni alla Spezia; inoltre in settimana il centro vaccinale di San Benigno inizierà a lavorare fino alle due di notte ed entro le due settimane successive anche questo hub della Fiera arriverà a lavorare fino alle 23. Oggi siamo ai limiti nella programmazione di aprile: la nostra capacità di vaccinazione adesso è sufficiente a garantire l’utilizzo di tutte le dosi che arriveranno da Roma": a dirlo è il presidente regionale Giovanni Toti in visita all'hub vaccinale della Fiera di Genova.



“Questo luogo ha una potenzialità gigantesca – sottolinea – ma ovviamente serve la materia prima cioè i vaccini: siccome il generale Figliuolo dice che ne arriveranno di più siamo pronti ad aumentare quanto serve, occorre accelerare le vaccinazioni a domicilio per le persone non deambulanti che ovviamente meritano un’attenzione particolare: da domani aumenteremo le squadre dedicate e siamo convinti che l’arrivo a metà aprile del vaccino Johnson da somministrare con una sola dose ci faciliterà ulteriormente il compito".