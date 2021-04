Savona, la Pasqua solidale della Comunità di Sant'Egidio con i cuochi FIC-FSE

Anche a Pasqua nessuno è stato dimenticato e tanti poveri hanno potuto avere un pranzo e il calore dell'amicizia.

Con l'aiuto della Federazione Italiana Cuochi (in particolare della sezione locale della FIC-FSE), la Comunità di Sant'Egidio di Savona ha offerto (nel pieno rispetto delle norme anticovid) un pranzo da asporto a base di lasagne, agnello ai carciofi e dolci al cucchiaio a 165 poveri, portando a casa il pranzo di Pasqua anche a 25 anziani e malati.

Nessuno è stato escluso e, in una città chiusa per la zona rossa e dove, affianco alla pandemia sanitaria, si diffondono sempre più solitudine, povertà e fame, in tanti sono stati raggiunti e hanno ricevuto cibo, amicizia, affetto.