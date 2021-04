Spotorno, boom di contagi nell'ultima settimana, Fiorini: "Pensare all'estate solo se supereremo questa ondata"

14 nuovi positivi in una settimana e attualmente contagiati da virus in 22, "il numero più alto mai registrato".

Questo il quadro che il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini, ha dipinto alla cittadinanza nell'aggiornamento sulla situazione pandemica e delle restrizioni che comporta dai suoi canali social.

"Mentre per le quarantene sicuramente influiscono in gran parte i numeri dei compagni di classe dell'alunno positivo in 2^ elementare della scorsa settimana, cosi non si può dire per i contagi" ha spiegato il sindaco spotornese.

Il contagio fuori controllo a livello provinciale che ha portato la nostra provincia in zona rossa ancora per tutta la settimana si è riflettuta anche nella cittadina del Golfo, fino a essere "ampiamente giustificata dai numeri".

"Vi prego perciò di porre la massima attenzione ai comportamenti e alle norme di protezione dal contagio ormai note a tutti ma ancora, a volte senza spiegazione, disattese da alcuni" ha aggiunto il primo cittadino annunciando che i controlli delle Forze dell'ordine saranno intensificati "ma per i rapporti numerici, pur impegnandosi al massimo non possono fare miracoli" ed è quindi "imprescindibile che ognuno si impegni al massimo".

"Indossare una mascherina e stare a distanza dagli altri non mi sembra sia uno sforzo cosi enorme, mentre invece una disattenzione può farci portare il virus in casa e contagiare altri. Se vogliamo ripartire questa estate dobbiamo prima uscire da questa ondata, e lo possiamo fare solo se tutti si impegnano al massimo - ha concluso Fiorini - Se vogliamo uscirne veramente servirà un ulteriore sforzo di responsabilità da parte di tutti".