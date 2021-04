Ceriale, addio alla maestra Domenica Cialella: una vita dedicata all'amore per l'insegnamento

E' venuta a mancare all'età di 73 anni Domenica Ciallella, la maestra deamicisiana che insegnava più per passione missionaria che per professione.

Nata a Roccamandolfi, in provincia di Isernia, Molise, nel novembre del 1947, ottenuto il diploma di maestra e dopo il matrimonio con Armando Bologna, casertano, si trasferì con il marita in Liguria, a Ceriale dove risiedeva.

Iniziò ad insegnare alle elementari di Boissano, poi a Pietra ligure, all'Istituto Bresciano di Loano, per terminare presso le Elementari di via degli Orti di Albenga. Era una maestra che esercitava con grande passione... "L'insegnamento per lei era una una missione - esordisce il figlio Errico nel ricordare la mamma - Mi sovviene che spesse volte dovevo darle una mano per accompagnarla a casa dalla scuola, carica di compiti da correggere a casa, impegno che terminava a compimento sino a notte inoltrata".

Una maestra di altri tempi, insomma (senza nulla togliere a quelle attuali), che si è fatta amare da numerose generazioni di suoi ex scolari.

Poteva andare in pensione nel 2010, ma volle trattenersi ad insegnare sino al 2012 per concludere il ciclo della quinta classe, trovandosi in terza.

Lascia il marito Armando, che lavorava ai Cantieri Navali di Pietra Ligure, il figlio Errico, le adorate nipotine Martina e Sofia, il fratello, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 7 aprile alle ore 15nella Parrocchia S.S. Battista ed Eugenio in Ceriale.

Dopo la funzione la cara salma proseguirà per l’Ara Crematoria.