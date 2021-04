Altamura guida autonomi e partite Iva in piazza a Roma: «Proposte prima che proteste. Fateci lavorare, altrimenti non viviamo» (VIDEO)

Dalla Cucina di Altamura di Varese parte il viaggio che porterà giovedì in piazza del Popolo a Roma gli autonomi e le partite Iva di tutta Italia. A guidare alcune delle categorie più colpite dalle chiusure dovute alla pandemia e a fare sentire la voce inascoltata di chi chiede solo di tornare a lavorare, e quindi a vivere, ci sarà anche lo chef Maurizio Altamura, responsabile lombardo e vice presidente nazionale del settore "horeca" dell'associazione, cioè quello che si occupa della ristorazione.



«Proposte, prima che proteste: porteremo a Roma idee e soluzioni concrete da sottoporre al governo - dice Altamura - perché autonomi e partite Iva, così, non riescono più ad andare avanti. Rappresentiamo tutte le categorie che non vivono di uno stipendio fisso ma solo di quello che guadagnano con il loro lavoro, e che quindi non possono più stare a casa per restrizioni o chiusure».



«Dietro di noi ci sono tantissime famiglie che oggi non riescono più a portare a casa uno stipendio e sono parte fondamentale del sistema lavoro», conclude Altamura.



La manifestazione rispetterà tutte le regole e le misure di distanziamento previste in materia di prevenzione anti-Covid: è ancora possibile aderire e partecipare (clicca qui, allegate all'articolo le due autocertificazioni necessarie) con autobus o mezzi propri in partenza di tutte le regioni, comprese Piemonte e Liguria.

Info e prenotazioni al numero 334 1278236 e sul sito autonomiepartiteiva.org