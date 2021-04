Covid, Pd Albisola chiede alla giunta Garbarini la riapertura del lungomare Montale e dei sentieri

"Il circolo di Albisola del Partito Democratico - spiega in una nota - apprezza la prudenza tenuta sin qui dall'Amministrazione comunale in una fase epidemiologica così complessa: attivare misure stringenti in casi di aumento della curva epidemiologica è doveroso e il Pd non intendere mettere in discussione queste decisioni".

"Il Circolo ritiene, tuttavia, che per i giorni restanti (dal 7 all’11 aprile) l'Amministrazione debba attivarsi per adottare misure meno impattanti per la comunità come ad esempio la riapertura del lungomare Montale (per l'attività sportiva, motoria e magari in deroga alle tempistiche classiche anche per l'utilizzo a scopo ciclistico) e dei sentieri".

"Non meno importante è l'aspetto legato alla sicurezza: a nostro avviso vanno aumentati i controlli della polizia municipale nelle zone di maggior afflusso verificando l'effettivo rispetto delle disposizioni attinenti le distanze e l'utilizzo dei dispositivi individuali di sicurezza inoltre riteniamo giusto proseguire o attuare l'interdizione di aree come piazze, moli e giardini pubblici troppo spesso oggi affollati da giovani privi di qualsiasi tipo di protezione".

"In ultimo un appello alle Amministrazioni del nostro comprensorio: le persone stanno vivendo un momento di stress a causa del protrarsi di questa pandemia. Il Circolo chiede di attivare, pertanto, un tavolo del comprensorio per adottare misure omogenee a tutti i comuni del levante" concludono dal Pd.