Cairo, scontro auto-moto lungo corso Dante Alighieri: due feriti al San Paolo

Si è verificato quest'oggi un incidente stradale, che ha visto coinvolte un'auto e una moto, lungo corso Dante Alighieri a Cairo Montenotte. L'allarme è stato lanciato intorno alle 15.00. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all'impatto tra i due veicoli.

Immediato l'intervento dei militi dell'emergenza sanitaria (due ambulanze: Croce Bianca Cairo e Croce Bianca Carcare) e la polizia locale. Due persone sono state trasportate all'ospedale San Paolo di Savona: le loro condizioni non sono giudicate gravi. Per il conducente del mezzo a due ruote, un 24enne, è stato disposto il trasferimento in codice giallo; codice verde invece per la persona al volante dell'auto.