Cellulare alla guida: la polizia locale di Carcare intensifica i controlli

La polizia locale di Carcare ha intensificato il servizio mirato per contrastare l’utilizzo dello smartphone alla guida.

"La distrazione al volante, in particolare dovuta all'utilizzo del telefono, oggi è la causa principale di incidenti stradali - dichiara il comandante Luca Pignone - come emerge dai dati sulla sicurezza stradale pubblicati dall'Istat; secondo una ricerca condotta dall'Aci 3 incidenti su 4 sono infatti da imputare all'uso dello smartphone durante la guida".

E se una volta erano “solo” le telefonate a distrarre il conducente, oggi si sono aggiunti i servizi di messaggistica e navigazione, i social, le notifiche e persino i selfie, a rendere questa brutta abitudine, davvero pericolosa. Leggere un messaggio su WhatsApp ad esempio, richiede in media 8 secondi, che viaggiando a 50 km/h significa percorrere la lunghezza di un campo da calcio completamente bendati.

Così il comando carcarese ha predisposto una serie di servizi per stanare i “distratti” del telefonino: "Agenti posizionati sulle intersezioni – aggiunge il comandante Pignone - riescono a cogliere sul fatto chi sta facendo uso del telefonino. Prima infatti capitava spesso che alla vista dell’auto di servizio, i conducenti facevano 'scivolare' il telefonino sul sedile o sul tappetino, per occultarne l’utilizzo ed evitare sanzioni".

Nei giorni scorsi, sono state elevate numerose sanzioni ad altrettanti conducenti che guidavano distogliendo lo sguardo dalla strada per consultare il display dello smartphone. La polizia locale di Carcare ricorda che la sanzione per la guida con lo smartphone prevede una multa di 165 euro, la decurtazione di 5 punti dalla patente e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi in caso di recidiva nel biennio. E ciò vale anche quando si è fermi allo stop o incolonnati nel traffico.