Incidente attorno alle 14.30 nei pressi del Prana ad Albissola Marina. Una donna è stata urtata da uno scooter ma, lucida e cosciente, è stata lei stessa a chiamare i soccorsi.

Tempestivo l'arrivo dei militi della Croce d'Oro albissolese che hanno constatato subito la non gravità della situazione e hanno trasportato la donna al San Paolo di Savona in codice giallo per accertamenti.