Nevischio dall'interno alla costa, l'inverno bussa ancora alle porte da Albisola al Cadibona (VIDEO)

"Che fretta c'era, maledetta primavera" cantava Loretta Goggi. E se questa potrebbe essere stata la colonna sonora delle ultime settimane di marzo per questa prima settimana pienamente di aprile forse "Il mare d'inverno" sarebbe più appropriata.

Al calo marcato delle temperature si è accompagnato, nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 7 aprile, una inattesa e sorprendente spruzzata di nevischio, che ha "accarezzato" il levante della nostra provincia, dalla costa di Albisola Superiore e Savona, fino all'entroterra varazzino e sul Cadibona.

Queste le temperature rilevate durante la notte. La stazione di Poggio Fearza, nel comune di Montegrosso Pian Latte, situata a 1845 metri d’altezza, ha registrato una minima di ben -9.6 gradi. Valori ampiamente negativi in altre stazioni in quota: Monte Settepani (Osiglia, Savona) -6.5, Pratomollo (Borzonasca, Genova) -6.4, Colle Belenda (Pigna, Imperia) -5.8, Sella di Gouta (Apricale, Imperia), -5.5, Monte di Mezzo (Santo Stefano d’Aveto, Genova) -4.8 mentre, nel comune di Genova, Monte Pennello (stazione situata a 980 metri di quota) ha segnato -3.6. Le minime invece registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia (valori di circa 4-5 gradi inferiori rispetto alla media climatologica del periodo): Genova Centro Funzionale 6.0, Savona Istituto Nautico 5.6, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.1, La Spezia 5.8.

Le previsioni per le prossime ore nel bollettino diramato da Arpal: oggi, mercoledì 7 aprile, venti da Nord in rinforzo nelle ore centrali fino a 50-60 km/h anche rafficati su ABDE e localmente su C, soprattutto sui crinali ed allo sbocco delle valli esposte. Domani, giovedì 8 aprile, venti da Sud-Ovest 50-60km/h anche rafficati sui capi esposti di A e localmente sui crinali di BCE, in calo la sera. Venerdì 9 aprile nulla da segnalare.

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa; B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno; C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla; D Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida; E Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia.