Oggi a Ceriale l'ultimo addio all'insegnante Domenica Ciallella Bologna

Si sono svolti nella Parrocchia S.S. Battista ed Eugenio in Ceriale i funerali della maestra Domenica Ciallella in Bologna, mancata all'età di 73 anni.

Famigliari, amici, colleghi, colleghe ed ex allievi ed allieve le hanno tributato l'ultimo saluto alla cerimonia officiata dal parroco don Antonio Cozzi, che ha sottolineato nella sua omelia la figura semplice, umana e generosa di Domenica, Molti gli omaggi floreali.

Le esequie si sono svolte in un clima di stretta osservanza anti covid, che però non ha impedito una partecipazione molto sentita e piena di commozione non solo da parte dei famigliari.