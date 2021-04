Una splendida cicogna bianca adulta avvistata ad Albisola Superiore

Avvistato uno splendido esemplare adulto di cicogna poco lontano dalle scuole in località Massa ad Albisola Superiore.

La cicogna bianca, cioè l'esemplare più comune in Europa di questa specie di volatili, fino agli anni '70-'80 era comune nell'Italia centrale (dal Lazio alla Puglia) e insulare, mete del suo passaggio migratorio dalla Spagna al Nord Africa.

Da oltre una ventina d'anni a questa parte, però, complice l'innalzamento delle temperature medie, è diventato più frequente vederle anche in Liguria, una regione che un tempo non era toccata spesso dai loro passaggi.

Ricordiamo che dal 1985 le associazioni ambientaliste come LIPU e WWF hanno avviato una serie di procedure per tutelare questo volatile non comune e infatti la cicogna bianca è oggi conosciuta come specie protetta a livello europeo. Si contano in tutta l'Italia non più di 100 coppie di esemplari che nidificano annualmente.