Orco Feglino, installate due "panchine rosse" contro la violenza sulle donne

"Non sempre è necessaria una ricorrenza particolare per affrontare certe tematiche, ci sono temi su cui vale la pena riflettere ogni giorno, come quello della violenza di genere".

Così, attraverso la propria pagina Facebook e senza alcuna cerimonia, visto il periodo di "zona rossa" e relative norme anti Covid19, il Comune di Orco Feglino ha annunciato l'installazione di due panchine rosse contro la violenza sulle donne sul proprio territorio, una a Feglino in via San Giacomo e l'altra a Orco in piazza San Francesco.

A spingere l'amministrazione non un particolare evento o commemorazione, ma una semplice analisi dei tristi dati su di un fenomeno senza dubbio aggravato dalla pandemia: "Ogni 3 giorni un femminicidio. Ogni 15 secondi una donna subisce violenza e nell’82% dei casi il carnefice vive in casa sua. Durante i mesi di lockdown le richieste di aiuto sono incrementate del 73% rispetto all’anno precedente. Sulla scia delle tante iniziative di sensibilizzazione, abbiamo deciso anche noi di compiere un gesto simbolico per ricordare tutte le donne vittime di femminicidio e incoraggiare tutte coloro che subiscono violenza a denunciare e chiedere aiuto" spiegano dall'amministrazione.