"Sono avanzate 60 dosi di vaccino Pfizer", la farmacia di Dego smentisce: "Informazione falsa"

"Sono avanzate 60 dosi di Pfizer alla farmacia di Dego. Chi volesse fare il vaccino può telefonare direttamente alla farmacia e prenotarsi per domani. Solo per chi ha dai 70 agli 80 anni. Fate girare, grazie". Questo il messaggio circolato nei giorni scorsi su WhatsApp e prontamente smentito dalla stessa farmacia Varaldo.

"Messaggio falso, attenzione - ha postato su Facebook la farmacia deghese - Non abbiamo Pfizer. Al momento, le farmacie aderenti trattano solamente il vaccino AstaZeneca. Ci dissociamo da informazioni non veritiere che generano confusione. Per effettuare la prenotazione contattare direttamente la farmacia al seguente numero: 019 57109".