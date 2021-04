Loano, la classe quinta della scuola primaria delle "Rossello" trionfa al concorso regionale per la Canzone Popolare

La classe quinta della scuola primaria dell'istituto Rossello di Loano ha vinto l'ottavo concorso regionale per la Canzone Popolare indetto dal Centro Europeo per la Cultura Musicale grazie al brano “Stare insieme”.



“Viviamo in un periodo pieno di ostacoli, ma anche di opportunità – spiegano dalla scuola – Nonostante questo momento storico di emergenza sanitaria abbia sconvolto la vita di tutti noi, molti si sono resi conto che persiste un bisogno di stare insieme, di condividere i propri pensieri e le proprie emozioni per dare un significato anche alle piccole azioni quotidiane”.



In questo particolare contesto i bambini della classe 5^ della scuola primaria paritaria “Santa Maria Giuseppa Rossello” di Loano coordinati dalla docente Maria Chiapparo, hanno deciso di aggiungere qualcosa in più al loro programma scolastico, partecipando ad un concorso musicale e componendo il testo per una canzone.



Il loro lavoro è stato premiato con un punteggio di 37/40 che è valso loro il primo posto in classifica pari merito.



“Con il loro impegno i bambini hanno dimostrato che le parole sono un'invenzione meravigliosa perché consentono, insieme alla musica, di sviluppare la creatività e di condividerla con tutti”.