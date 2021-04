Draghi: "Riaperture sì, ma non posso ancora dire quando. Dipenderà dall'andamento vaccinale"

“Sì alle riaperture, ma a patto che esse avvengano in sicurezza”. Queste le parole del Premier Mario Draghi durante la conferenza stampa odierna in risposta alle domande mirate su economia e turismo. Riaperture, sì… ma quando? “A questa domanda non posso ancora rispondere. Tutto dipenderà dai numeri. Principalmente quelli sull’andamento dei contagi e della campagna vaccinale”. Un Draghi possibilista, quindi, ma cauto. Che aggiunge nel suo intervento: “Qualcuno ha parlato di giugno. Chissà, magari anche prima. Ma è prematuro dirlo”.

E a chi ha commentato alcuni episodi “critici” da parte dei commercianti in molte città italiane, il presidente del consiglio dei ministri ha risposto: “La violenza va sempre condannata. Ma capisco lo stato di alienazione”.

Nelle linee guida di Draghi, quindi, “Proseguire a spron battuto con la campagna vaccinale, assegnare AstraZeneca agli over 60, gran lavoro di tutela delle fasce più a rischio già intrapreso con le Regioni, ma soprattutto la ripartenza sarà la miglior forma di tutela economica”.