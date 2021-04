Legge contro i neo fascismi, la proposta di legge dell'onorevole Luca Pastorino sempre più vicina all'approvazione

"La calendarizzazione della proposta di legge contro le organizzazioni fasciste e le discriminazioni etniche e razziali è una buona notizia. Da mesi mi stavo battendo affinché il testo approdasse in commissione Giustizia alla Camera per avviare l'iter di approvazione. Ringrazio per l'impegno il presidente della commissione, Mario Perantoni, e il collega di Leu, Federico Conte, componente della commissione. Il provvedimento è sempre più necessario di fronte all'incremento di violenze di matrice politica, portate avanti dai partiti di estrema destra. Su questi temi il Parlamento deve dare un segnale forte, migliorando gli strumenti legislativi". Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu, primo firmatario della proposta di legge.

"La proposta è stata ideata dall'avvocato ed ex collega Andrea Maestri - aggiunge Pastorino - e amplia vari aspetti. Interviene prima di tutto sulla confisca dei beni delle organizzazioni che si richiamano al fascismo, prevedendone anche lo scioglimento. Ma l'impegno si muove anche sul versante culturale: sono previsti dei progetti specifici, con il coinvolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo, e l'istituzione di un osservatorio per rendersi conto di quanto sia problematica la violenza di partiti neofascisti".