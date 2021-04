Vendita Piaggio Aerospace, Lega: "Necessarie idonee garanzie su mantenimento livelli occupazionali a Villanova e Sestri Ponente"

"Procedure di vendita della Piaggio Aerospace, che tra Villanova d’Albenga e Genova Sestri Ponente conta circa 930 lavoratori. Occorre difendere l’occupazione sul nostro territorio e quindi vigilare in merito alle garanzie sugli investimenti messi in campo dalle società acquirenti, alla salvaguardia occupazionale e alla strategicità dei siti produttivi liguri". Lo hanno dichiarato oggi il presidente della III commissione regionale Attività produttive Alessio Piana e il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).

"In tal senso, la Lega ha depositato un ordine del giorno che, inoltre, impegna la giunta a chiedere un incontro al Ministero dello Sviluppo economico con le organizzazioni sindacali e a valutare quali azioni intraprendere se i partecipanti alla procedura di gara non dovessero avere i requisiti necessari e, soprattutto - concludono - non dovessero offrire idonee garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Villanova e Sestri Ponente".