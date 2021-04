Lavori pubblici ad Albenga: interventi a 360° sul territorio (FOTO)

Nella giornata di ieri il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il vice sindaco Alberto Passino e l’ingegnere Chiara Vacca, dirigente del comune, hanno effettuato un sopralluogo su alcuni cantieri in fase di avanzamento presenti sul territorio cogliendo l’occasione per fare il punto dei lavori.

Proseguono celermente i lavori per la realizzazione del primo stralcio funzionale del “Progetto Moli” redatto dall'ingegnere Paolo Gaggero. L’intervento, che prevede il rifacimento di 8 pennelli (compreso intervento di manutenzione del molo della darsena) e il ripascimento della spiaggia tra gli stessi che si prevede possa raggiungere i 14 mila metri di superficie in più rispetto all’attuale, ha già coinvolto tutti i moli e sarà completato verosimilmente entro l’inizio della stagione estiva.

Completato l’intervento di realizzazione del muro di sostegno di Salita Fatima resosi necessario a seguito degli eventi meteorologici dello scorso autunno. A breve sarà realizzata e potenziata la segnaletica orizzontale e i due pali della luce saranno spostati lungo il muro ivi presente dalla ditta ENGIE che ha preso in carico l’impianto di illuminazione cittadina, al fine di migliorare ancor più l’aspetto legato alla sicurezza stradale.

Terminati i lavori di rifacimento del tetto del Palasport adibito a Bocciofila in viale Olimpia ad opera della ditta Garofalo. A fine della stagione estiva verranno realizzati ulteriori interventi di adeguamento sia normativo che estetico riguardanti in particolare la parte esterna.

Sono in fase di ultimazione i lavori di ampliamento interno del cimitero di Leca. È, infatti, terminata la posa dei loculi e delle cellette (il primo lotto dell’intervento prevede la realizzazione dei piani terreni dei due blocchi con la realizzazione di 160 loculi prefabbricati e 320 ossari) e, una volta arrivati i marmi, l’intervento sarà concluso nella sua interezza.

Proseguono celermente i lavori di messa in sicurezza di rio Fasceo e Carendetta eseguiti dalla ditta S.A.S. Fratelli Vecchione. È già stato realizzato il nuovo ponte che andrà a sostituire completamente quello precedente che era la principale causa di occlusione e ostacolo al flusso dell’acqua in caso di forti piogge. Ricordiamo che il Ministero dell’Ambiente ha già stanziato i 4 milioni di euro necessari per la realizzazione del secondo lotto di messa in sicurezza di rio Fasceo e Carendetta.

Sono terminati i lavori d’impermealizzazione delle tribune soprastanti gli spogliatoi dello stadio Riva e il ripristino delle pavimentazioni e dei camminamenti della porzione lato Ovest ad opera della ditta Verzì. Questo intervento si è reso necessario per eliminare le infiltrazioni di acque piovane negli spogliatoi.

Terminerà prima dell’estate il primo lotto dei lavori di ristrutturazione e restauro del fabbricato “ex casa comunale” di Campochiesa eseguiti dalla ditta Formento. L’intervento, il cui progetto è stato realizzato dall'architetto Bettino Cappellin, trasformerà l’edificio nella “Casa dell’Outdoor”, un centro per manifestazioni e servizi di carattere turistico e sportivo.

Scuole - Sono terminati gli interventi di adeguamento sismico del Liceo G. Bruno (il costo dell’intervento ammonta a 350 mila euro). Continuano, compatibilmente con l’attività scolastica, gli interventi per il miglioramento sismico e adeguamento antincendio delle scuole Paccini (il costo dell’intervento ammonta a 650 mila euro) e sono in fase di partenza i lavori dello stesso tipo sulle scuole di via degli Orti (il cui importo ammonta a 680 mila euro).