Coronavirus: numeri in lieve aumento in tutta la Regione

Numeri in lieve aumento, rispetto a ieri, per quanto riguarda il tasso di positività nella nostra regione. Sono infatti 421 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.000 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 3.113 antigenici rapidi), ovvero uno ogni 11,87 pari al 8,42%.

76 positivi in provincia di Imperia, 73 in quella di Savona, 230 in quella di Genova e 42 a La Spezia. Quest'oggi vengono segnalati 11 morti in Liguria (tra il 31 marzo e ieri).

Ecco gli altri dati nel dettaglio:

Tamponi processati con test molecolare: 1.094.065 (+5.000)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 203.629 (+3.113)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 93.187 (+421)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.865 (-4)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.320 (+12)

Savona 1.681 (-17)

Genova 3.593 (+14)

La Spezia 948 (-5)

Residenti fuori regione o estero 104 (-4)

Altro o in fase di verifica 219 (-4)

Totale 7.865 (-4)

Ospedalizzati: 719 (-36); 74 (-5) in terapia intensiva

Asl 1 - 120 (-4); 10 (-2) in terapia intensiva

Asl 2 - 145 (-14); 14 (-2) in terapia intensiva

San Martino - 137 (-7); 23 (-) in terapia intensiva

Galliera - 82 (-5); 2 (-1) in terapia intensiva

Gaslini - 5 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 98 (+2); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 49 (-5); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 83 (-3); 10 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 6.896 (-77)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 81.372 (+410)

Deceduti: 3.950 (+15)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.902 (-77)

Asl 2 - 1.568 (-163)

Asl 3 - 2.712 (+91)

Asl 4 - 330 (+6)

Asl 5 - 703 (+67)

Totale - 7.195 (-102)