85 milioni di euro per la riqualificazione del Santa Corona, Grande Liguria: "Siamo davvero molto contenti"

"Siamo davvero molto contenti, per gli 85 milioni che Inail mette a disposizione per riqualificare Santa Corona sede del Dea di secondo livello". Così, attraverso una nota stampa, Grande Liguria Pietra Ligure.

"In questi anni tante parole sono state spese in merito e presentati una lunga serie di progetti mai realizzati - prosegue Paolino - Auspichiamo che tale considerevole cifra che va ad aggiungersi ai 60 milioni stanziati da Regione Liguria, provenienti da ex articolo 20 permettano finalmente, di veder realizzato il famoso monoblocco cavallo di battaglia di tante campagne elettorali. Attendiamo ovviamente il ritorno in tempi brevi del punto nascite e che Santa Corona diventi IRCCS (centro ricerca) come è già San Martino".