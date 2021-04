Sansa: "Piciocchi, l’assessore di Bucci, che prende consulenze dalla Regione di Toti"

"Piciocchi svolge attività di “consulenza nonché rappresentanza in giudizio” per una lunga sfilza di soggetti pubblici. Tra gli altri spicca la Regione Liguria, ma ci sono anche comuni, aziende sanitarie e compagnia bella. Una circostanza che, a nostro parere, solleva quantomeno una questione di opportunità politica (al di là di eventuali incompatibilità su cui chiederemo lumi con un’interrogazione in Consiglio Regionale)", cosi scrive su Facebook il capogruppo Ferruccio Sansa.

"C'è da chiedersi infatti se sia opportuno che un assessore comunale che spesso interloquisce con altri soggetti pubblici - come la Regione - riceva incarichi professionali dagli stessi enti. Ma non solo: Piciocchi è un avvocato noto e stimato, ma viene da chiedersi se sia opportuno che la maggioranza di centrodestra di cui Piciocchi fa parte come assessore dal 2017 conferisca a suoi rappresentanti incarichi professionali pagati con soldi pubblici" conclude Sansa.