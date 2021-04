Mancato assegno a 98enne disabile: "Avrebbe voluto una Pasqua diversa"

" Ho lasciato il lavoro per accudire mio padre e, tra mille difficoltà, mi occupo di lui ventiquattr'ore su ventiquattro - ci racconta Roberto, per il quale l'assegno rappresenta una questione di sostentamento - Questa è la considerazione che merito per questo? Abbiamo scritto a tutti i consiglieri regionali e ricevuto un'unica risposta ma, rilevo, in seconda battuta dalla consulta. La ritengo una scorrettezza e una mancata di sensibilità inaccettabile visto che una persona diversamente abile gravissima di 98 anni vorrebbe aver voluto trascorrere una Pasqua diversa, ma evidentemente ciò nn rientra nei pensieri di alcuno preposto a elargire la misura descritta rivolta ai disabili gravissimi in questa regione ".

L'assegno dovuto al signor Silvio a causa delle sue gravissime disabilità per il mese di aprile non è infatti ancora stato versato, nonostante il termine solito sia già decorso da alcuni giorni.

"Non è particolarmente vero che solo le donne si occupano di persone con disabilità, ci sono anche persone che sacrificano la loro vita per non cestinare queste persone fragili nelle RSA dove cessano spesso la loro vita in tempi brevi perché privi dell'amore di cui hanno bisogno".