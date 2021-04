Covid, Toti: “Liguria ben oltre le 7.815 vaccinazioni al giorno individuate dal commissario Figliuolo per le prossime due settimane”

La Liguria supera e quasi raddoppia il target di vaccinazioni individuato per le prossime due settimane dalla struttura del Commissario nazionale per l’emergenza Covid-19. In particolare, a fronte di un obiettivo 7.814 dosi al giorno per 54.700 alla settimana dal 9 al 15 aprile e di 7.815 dosi al giorno, per 54.703 alla settimana dal 16 al 22 aprile, la Liguria è arrivata a somministrare 13mila vaccini al giorno per 6 giorni alla settimana.

“La Liguria – osserva il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti – non solo è perfettamente in grado di rispondere a questa richiesta ma è già ben oltre il target indicato. La campagna di vaccinazioni ha subito una forte accelerazione: basti pensare che siamo arrivati a 13mila vaccini al giorno per 6 giorni alla settimana, sfiorando alcuni giorni fa le 14mila somministrazioni in 24 ore, quasi il doppio di quelle indicate dalla struttura commissariale. Credo che questo risultato, assolutamente positivo, sia il frutto di un grande lavoro della nostra task force sanitaria che ha saputo coinvolgere in Liguria, primi in Italia, le farmacie e la sanità privata accreditata nella campagna vaccinale, al fianco dei medici di medicina generale e del servizio sanitario regionale. Il mio ringraziamento va a tutti i professionisti che stanno lavorando per traguardare l’obiettivo di mettere in sicurezza le persone più fragili nel più breve tempo possibile, così da poter ripartire”.