Coronavirus: numeri stazionari, tasso di positività all'8,27% e nel savonese altri 49 contagiati

Numeri stazionari, quelli di oggi nella nostra regione e anche nel savonese, nel classico bollettino serale, legato alla pandemia da Covid-19.

Sono infatti 335 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di quasi 6mila tamponi effettuati (5.934) di cui 4.047 tamponi molecolari e 1.887 test rapidi antigenici. Si tratta di un positivo ogni 12,08 pari al 8,27%.

Nella nostra provincia calano i contagiati nel savonese, 49, rispetto agli 84 dell'imperiese, 154 a Genova e 46 a Spezia. Sono 4 i morti registrati in Liguria nelle ultime 24-48 ore. In particolare, i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore sono tre.

C’è però oggi il riallineamento di ulteriori 28 morti relativi ai mesi scorsi, da gennaio ad aprile.

Dopo i dovuti accertamenti, Alisa ha ricevuto dalle aziende sanitarie e ospedaliere i dati e la documentazione clinica di ulteriori casi di soggetti per i quali è stata riportata l’infezione da Covid-19 tra le cause del decesso e che fino ad oggi non erano ancora stati notificati.

Il 29 marzo si segnala un decesso di un uomo di 75 anni all'ospedale San Paolo di Savona; l'uno di aprile un uomo di 86 anni sempre al San Paolo; l'8 di aprile due morti all'ospedale di Savona, un uomo di 59 anni e una donna di 89; il 9 aprile un uomo di 78 anni al San Paolo e il 10 aprile un uomo di 79 all'ospedale di Albenga.

Ecco gli altri dati nel dettaglio:

Tamponi processati con test molecolare: 1.102.709 (+4.047)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 208.440 (+1.887)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 93.932 (+335)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.778 (-74)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.318 (+8)

Savona 1.672 (-23)

Genova 3.541 (-53)

La Spezia 924 (-2)

Residenti fuori regione o estero 105 (+6)

Altro o in fase di verifica 218 (-8)

Totale 7.778 (-74)

Ospedalizzati: 737 (+6); 80 (+4) in terapia intensiva

Asl 1 - 124 (+5); 9 (+1) in terapia intensiva

Asl 2 - 150 (-); 15 () in terapia intensiva

San Martino - 132 (-); 24 (-) in terapia intensiva

Galliera - 86 (+4); 4 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 7 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 97 (-1); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 46 (-4); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 95 (+2); 13 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 7.039 (-32)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 81.151 (+377)

Deceduti: 4.003 (+32)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 1.744 (-118)

Asl 2 - 1.606 (+191)

Asl 3 - 2.627 (-71)

Asl 4 - 255 (-55)

Asl 5 - 663 (+8)

Totale - 6.895 (-45)

Dati vaccinazioni 11/4/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 483.380

Somministrati: 392.584

Percentuale: 81%