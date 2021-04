169/mo Polizia, il Questore: "Ricorrenza incentrata proprio sul ricordo del lavoro e sacrificio svolti dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato"

"Proprio in considerazione del profondo rispetto per il ruolo, prezioso e fondamentale, svolto dal sindacato, pur non essendo mia consuetudine, ritengo doverose alcune precisazioni", è la premessa del Questore.

"La ricorrenza del nostro anniversario di Fondazione, celebrata sabato scorso a Savona con la sola deposizione in Questura di una corona d’alloro al cippo dedicato ai caduti della Polizia di Stato, momento, nella sua essenzialità, connotato da elevato valore morale e simbolico, oltre al suo contenuto intrinseco rappresenta ogni anno l’occasione per ricordare il lavoro svolto dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato e sottolineare, doverosamente in particolare in questa contingenza pandemica, l’instancabile impegno profuso ed anche i sacrifici sostenuti", spiega la dottoressa Roatta.