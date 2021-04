Al via dal 15 aprile le domande per il contributo regionale agli ambulanti

Aprirà giovedì 15 aprile il bando della Regione Liguria che, nell’ambito delle misure di sostegno messe in campo per l’emergenza Covid, prevede un contributo di mille euro per ciascuna delle imprese del commercio su aree pubbliche.

"È un sostegno molto atteso dalla categoria – dice Giulio Rossi, presidente regionale Anva Confesercenti –, sia per i fieristi, che in molti casi non lavorano da un anno, sia per gli operatori dei mercati che, nel 2020, hanno perso mediamente oltre trenta settimane di lavoro".

"Ringraziamo l’assessore Benveduti, gli uffici della Regione e Filse per il lavoro di semplificazione delle modalità di presentazione della domanda e per avere accolto, in corso d’opera, la richiesta presentata da Anva di allargare la platea dei beneficiari, introducendo requisiti diversi da quelli inizialmente previsti, che consentiranno equamente l’accesso a molti più operatori".