Millesimo, in via di definizione la nuova rotonda in via Trento Trieste (FOTO)

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova rotonda in via Trento Trieste a Millesimo.

"La rotatoria è in via di definizione - spiega il primo cittadino Aldo Picalli - E' già stato formato il nucleo centrale che conterrà il palo dell'illuminazione pubblica e la segnaletica a norma".

"A breve - aggiunge il sindaco - si procederà con il 'massetto' centrale e l'asfaltatura che renderà la zona centrale e tutte le isole spartitraffico a filo 'sormontabili'".

Si tratta di un intervento mirato portato avanti dalla giunta Picalli. L'obiettivo? Migliorare la sicurezza stradale.