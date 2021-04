Oltre 5mila studenti savonesi tornano in classe, tra piacere del contatto e preoccupazioni sui contagi

Più di 5mila studenti nel savonese sono rientrati in classe quest’oggi dopo l’ordinanza firmata dal presidente Giovanni Toti. Il 50% degli alunni quindi ritornano così in presenza e il restante 50% invece dovranno continuare a seguire le lezioni con la didattica a distanza.

Oggi vista la ripartenza abbiamo provato a fare il punto della situazione con il dirigente scolastico del Ferraris-Pancaldo di Savona, Alessandro Gozzi. Con lui ci siamo concentrati sull’organizzazione scolastica e come gli studenti e gli insegnanti stanno vivendo questa situazione di riaperture in presenza a singhiozzo che a causa del Covid sta andando avanti da più di un anno.

“Ad un mese e mezzo dalla fine dell’anno scolastico stiamo cercando di trovare un punto di equilibrio tra noi e gli studenti per giungere agli scrutini finali con gli elementi che ci consentano di arrivare a una valutazione equilibrata - ha spiegato Gozzi - Nei giorni nei quali si è potuto fare scuola in presenza (a parte le attività nei laboratori che sono proseguite costantemente) abbiamo privilegiato la relazione umana alle verifiche, ora è chiaro che per arrivare ad un fine anno equilibrato deve essere verificata la loro preparazione in presenza. I ragazzi sono preoccupati ma cercheremo di trovare modalità organizzative precise. È chiaro a tutti che non si possano saltare a piedi pari due anni scolastici”.

Il malumore degli studenti si sta facendo sentire in questo ultimo anno. La mancanza di socialità è uno dei temi che stanno influendo particolarmente e infatti stanno aumentando sempre di più i supporti psicologici. “È un aspetto disastroso, abbiamo infatti triplicato i punti di ascolto dei ragazzi, c’è un chiaro malessere diffuso soprattutto nell’adolescenza, sono stati dimenticati e hanno pagato di più. La scuola altro non è che uno specchio e questi aspetti si vedono in maniera nitida, la pandemia infatti dal punto di vista psicofisico degli studenti ha fatto danni enormi - prosegue il dirigente scolastico dell’istituto savonese - Abbiamo cercato infatti di cogliere ogni opportunità che la normativa consentiva per fare venire gli studenti a scuola e devo essere sincero che ci è costata tantissimo dal punto di vista organizzativo. Non tutti purtroppo hanno visto questo tipo di generosità messo in campo”.

Anche il lavoro degli insegnanti non è stato per niente semplice con la gestione di una didattica a distanza molto spesso difficoltosa: “Gli insegnanti sono stati messi veramente alla prova. Hanno certamente tutti migliorato le loro competenze digitali ma hanno ben presente che la scuola è scuola se è in presenza. Sono molto stanchi perché questa gestione non è quella che sognavano quando hanno iniziato a fare questo lavoro, gli va dato un grosso grazie” dice Gozzi.

C’è chi è preoccupato che il ritorno a scuola degli studenti possa far lievitare ulteriormente i contagi sia per i contatti che i giovani hanno all’esterno degli istituti che sui mezzi di trasporto pubblico. “Uno studio di una scuola romana e della dott.ssa Sara Gandini dell’European Institute of Oncology, ci dicono con precisione quanto sia ridotto il contagio a scuola e sono dati su cui ci affidiamo con orgoglio. Tutto quello comunque che andava fatto in sicurezza noi lo abbiamo sempre fatto con una sanificazione costante e i dispositivi di protezione individuale - ha precisato il preside - In questo anno abbiamo rilevato pochi casi e nessun focolaio nelle classi, la nostra scuola posso dirlo con certezza, credo che sia uno dei posti più sicuri per limitare il contagio. I ragazzi si sono dimostrati molto responsabili, non è stato cosi a settembre e ottobre fuori in cortile ma successivamente si è verificato un senso di responsabilità importante. Il fatto che prendano i mezzi di trasporto pubblico è un altro aspetto e qualcuno si deve interrogare”.

Il Ferraris-Pancaldo negli anni è sempre stato un istituto all’avanguardia per le iniziative messe in campo. Cosa ci si aspetta dal futuro all'istituto savonese?

"Noi eravamo un treno in corsa prima della pandemia, non vediamo l’ora di poter riprendere le mille cose che facevamo per le quali abbiamo bisogno di un’agibilità diversa in presenza, non possiamo né vogliamo traslare. Le relazioni umane sono fatte di persone che stanno insieme” ha concluso Alessandro Gozzi.