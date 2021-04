Tempo instabile sul Nord Ovest: ancora precipitazioni fino al prossimo weekend

Da oggi, lunedì 12, fino a domenica 18 aprile il clima nella nostra provincia di Savona sarà ancora piuttosto variabile, ma il termometro resterà basso.

Questo è quanto annuncia Datameteo nel suo bollettino settimanale: "Correnti perturbate interesseranno a più riprese il Nord Ovest in questa settimana finalmente all’insegna della variabilità meteorologica, con piogge, inframezzate a periodi soleggiati più o meno lunghi.

Proprio il termine variabile è la dicitura meteorologica che più una volta si addiceva alla primavera meteorologica con le piogge benefiche per l’agricoltura, lo svarione invernale dietro l’angolo con la gelata tardiva o la neve occasionale o la prima scaldata fuori stagione

Ormai è sotto l’occhio di tutte le stagioni seguono un loro andamento con periodi siccitosi più o meno lunghi, alternati a fasi piovose o nevose sempre meno frequenti ma più spesso contraddistinte da fenomeni estremi. Non è da meno la gelata che ha interessato tutto il Nord Ovest la scorsa settimana, con temperature che hanno raggiunto valori invernali. Dovremo veramente rendere più sostenibile l’impatto del clima che cambia sul nostro quotidiano".

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da lunedì 12 a giovedì 14 Aprile

Cielo irregolarmente nuvoloso o coperto con piogge su tutto il Nord Ovest. Migliora domani con annuvolamenti sparsi su Piemonte e Liguria di ponente. Mercoledì, Giovedì possibili precipitazioni su Piemonte soprattutto settore meridionale e Liguria di ponente imperiese, albenganese.

Quota neve oggi 1200 m in lieve rialzo a 1400 m nei giorni a venire

Colonnina di mercurio in graduale calo soprattutto sia sui valori minimi prossimi allo zero sui settori di pianura meno soleggiati o sugli altipiani da mercoledì.

Minime in pianura intorno 0- 8°C e massime 11 - 14°C. Al mare minime intorno 6- 10°C e massime 12-15°C

In pianura venti moderati da Nord in attenuazione domani Al mare venti molto forti oggi da Nord con raffiche sino a 50 km/h in attenuazione domani

Da venerdì 15 Aprile

Possibili precipitazioni più probabili su Piemonte meridionale, previsto peggioramento nel week-end su tutto il Nord Ovest.

Previsioni locali

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/615-Stagionali_maggio_2021.html