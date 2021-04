Auto sbanda sulla A6 a Millesimo: conducente al Santa Corona

Si è verificato poco dopo le 10.30 di oggi un incidente sull'Autostrada A6 Savona-Torino nei pressi del casello di Millesimo, in direzione Ceva-Torino.

Una singola autovettura, quasi certamente a causa delle forti piogge, ha perso aderenza sull'asfalto andando a impattare a bordo carreggiata. Fortunatamente non grave il conducente (nonché unico occupante), trasportato per accertamenti dai militi della Croce Rossa Millesimo in codice verde al Santa Corona di Pietra Ligure.

Possono verificarsi minimi rallentamenti del traffico sul tratto, per la concomitanza dell'incidente e del maltempo.