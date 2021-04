Autostrade: pioggia intensa e lavori, traffico in rallentamento su A7, A10 e A12

Continuano i disagi sulle autostrade liguri, anche in questa giornata di lunedì 12 aprile, con l carreggiate condizionate dalle varie piogge e i lavori in corso.

Pioggia intensa sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia tra il Bivio A10/A7 Milano-Genova e il Bivio A10/Fine Complanare Savona. Fare attenzione anche sulla A7 Milano-Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Sampierdarena, ma anche sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo tra il Bivio A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante.

Da segnalare sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (km 128) coda di 2 km per lavori lungo il tratto tra Genova Bolzaneto e il Bivio A7/A12 Genova-Livorno, in direzione di Genova Voltri.

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo il avori rallentano il traffico in due punti: tra Recco e Genova Nervi (km 19) in direzione del capoluogo ligure e tra Recco e Rapallo (km 28.4), in direzione di Rosignano.

Sulla A26 Genova Votri-Gravellona Toce (km 26) traffico in rallentamento per lavori tra Ovada e Masone, in direzione di Genova Voltri.