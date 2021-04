Covid, decine di mezzi pubblici controllati dai Nas anche in Liguria nelle ultime settimane

Decine di mezzi pubblici sono stati controllati anche dai carabinieri dei Nas di Genova, che circa un paio di settimane fa, come nel resto d'Italia hanno eseguito controlli su treni e autobus da Ventimiglia a Spezia per verificare le sanificazioni e accertare eventuale tracce di Coronavirus.



In Liguria i militari hanno trovato una situazione a norma per quanto riguarda la procedura di sanificazione all'interno dei mezzi pubblici controllati. In tutta Italia i controlli hanno riguardato 693 veicoli per un totale di 736 tamponi effettuati anche nelle biglietterie e nelle sale d'aspetto delle stazioni. In decine di casi è stato trovato materiale riconducibile al virus.



“In Liguria, - fanno sapere dal comando dei Nas di Genova - alcune tracce sono state trovate, ma in nessun caso è stata riscontrata una irregolarità per quanto riguarda le procedure di sanificazione dei mezzi”.