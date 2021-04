Come diventare Brand Ambassador

Hai mai pensato di diventare brand ambassador?

Un tempo il ruolo di brand ambassador era destinato a personaggi famosi che offrivano la propria notorietà per accrescere la popolarità di un brand diventandone il volto, attraverso pubblicità e campagne di branding.

Oggi le cose sono cambiate: i Social Media hanno aperto le porte a un tipo nuovo di notorietà, più capillare e basato sul networking.

Cosa significa?

Significa che anche tu puoi diventare brand ambassador, a patto di possedere alcuni requisiti.

Cos’è un Brand Ambassador?

Il brand ambassador (in italiano, ambasciatore del marchio) è una figura professionale sempre più richiesta da aziende di tutti i tipi, utile per fare da ponte tra l’azienda stessa e il suo pubblico.

Rispetto al promoter, che si occupa di promuovere un prodotto o un servizio, il brand ambassador si configura come un vero e proprio portavoce del marchio che rappresenta, promuovendone non solo i prodotti o servizi, ma anche i valori e la mission.

La connessione tra il marchio e il suo portavoce è molto stretta: un brand ambassador è responsabile di comunicare adeguatamente una certa immagine del brand, secondo le linee guida offerte dalla direzione e sulla base dell’identità del marchio.

Cosa Fa un Brand Ambassador

Per capire se hai le qualità richieste ad un brand ambassador, è necessario sapere quali sono le mansioni generalmente assegnate a chi ricopre tale incarico.

Il brand ambassador rappresenta pubblicamente un marchio o un’azienda e ne promuove attivamente l’immagine, insieme ai suoi prodotti o servizi. Il suo obiettivo è quello di accrescere la notorietà del brand che rappresenta, aiutandolo a raggiungere un pubblico più vasto.

Un buon brand ambassador è anche responsabile di aumentare la brand awareness e la customer loyalty, lavorando a stretto contatto con il dipartimento marketing e customer care.

Le mansioni quotidiane del brand ambassador includono:

creazione di contenuti da pubblicare su blog e social media

conversazioni quotidiane con il pubblico tramite forum e chat online

creazione di recensioni su prodotti e servizi

gestione di eventi online e partecipazione ad eventi in presenza (fiere, convegni, inaugurazioni)

distribuzione di materiale informativo e pubblicitario (brochure, volantini)

organizzazione di giornate dimostrative

Tutte le Qualità di un Buon Brand Ambassador

Dal momento che la responsabilità principale del brand ambassador è comunicare con il pubblico l’immagine del brand, il primo requisito necessario è avere ottime doti comunicative.

Se non esiste un percorso formativo standard per ricoprire questo incarico, avere dimestichezza con materie umanistiche nell’ambito della comunicazione e giornalismo può essere un ottimo punto di partenza. Se hai scelto di studiare psicologia, puoi applicare le conoscenze apprese durante il tuo percorso di studi all’analisi del comportamento dei consumatori e delle loro preferenze rispetto alle diverse aziende e prodotti.

D’altro canto, anche chi ha una formazione in economia può utilizzare alcune competenze acquisite per diventare pubblicità vivente per l’azienda scelta.

Un ruolo importante gioca inoltre una personale attitudine alla comunicazione e al rapporto con gli altri: un brand ambassador deve mostrare capacità di leadership, ispirando il pubblico grazie a una forte personalità.

Se la comunicazione è fondamentale, avere ulteriori competenze accessorie può essere davvero utile.

Dedizione e Attenzione ai Dettagli

Per diventare il volto di un brand, è importante saper seguire con diligenza le linee guida relative allo stile comunicativo e all’identità del marchio. I dettagli sono importanti, per cui assicurati di studiare alla perfezione il brand manual come vademecum fondamentale.

Creatività

Se è vero che per sponsorizzare un brand è necessario seguire le istruzioni fornite dal Brand Manager, un buon brand ambassador sa usare la propria inventiva in modo creativo per avvicinare il pubblico al marchio in un modo unico e originale.

Essere curiosi e seguire tutti i trend del momento è fondamentale per trovare ispirazione. Usa la tua immaginazione per dare il tuo tocco personale ad ogni campagna pubblicitaria.

Social Media

Se l’azienda che ti interessa rappresentare punta sulla presenza online, è importante avere una conoscenza professionale dei Social Media per poterne sfruttare al massimo il potenziale.

Oltre a leggere guide e articoli online, l’ideale è fare un corso di formazione apposito per ciascun social, a partire dai corsi offerti da Facebook con tanto di certificato finale.

Se usi già i social a livello personale e hai un piccolo seguito, puoi applicare ciò che impari al tuo pubblico, cominciando a costruire fin da subito il tuo network da coinvolgere e intrattenere.

Copywriting e Creazione di Contenuti Digitali

Un plus per diventare brand ambassador è quello di offrire alle aziende non solo il tuo volto, carisma e personalità, ma anche le tue competenze nella creazione di contenuti per il web.

Scrivere articoli per blog, contenuti per il sito web, recensioni da pubblicare online sui prodotti e i servizi offerti da un brand, fa parte del lavoro di un brand ambassador di un certo livello.

Se hai anche competenze grafiche di base per gestire in autonomia la creazione di post con foto e video, potrai posizionarti più in alto nella lista di candidati alla posizione di brand ambassador e potrai anche aspirare a compensi più elevati.

Se hai queste doti e vuoi diventare brand ambassador, seleziona i brand più in linea con i tuoi interessi e con un pubblico affine a quello che ti segue sui social e mostra loro di cosa sei capace.