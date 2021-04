Berrino plaude il grande ritorno del Rallye di Sanremo

“Il Rallye ha visto protagonista la città di Sanremo sia per il WRC che per la gara del Campionato Italiano Rallye Sparco. Una 68^ edizione che ha portato il nostro magnifico territorio in una vetrina internazionale per gli amatori rallistici e per tutto il mondo che vi gravita attorno”. Così l'assessore regionale al Turismo Gianni Berrino dopo la conclusione dell'evento.

“Lo scorso anno l'annullamento a causa del maltempo è stato un duro colpo, sia sportivamente sia per il territorio – aggiunge Berrino - , ma grazie al Rallye quest'anno l'attenzione è tornata nell'entroterra sanremese e nelle zone maggiormente colpite: una ulteriore importanza all'aspetto sportivo della manifestazione”.

“Un grande successo per i vincitori ma anche e soprattutto per la nostra città - conclude l'assessore Berrino - che ancora una volta può essere considerata un modello da prendere ad esempio per la ripartenza delle manifestazioni”.