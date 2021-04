Finale, il Teatro delle Udienze apre online ai bimbi tra i 6 e gli 11 anni con lo spettacolo "Super Biagini Aggiustatore"

Domenica 18 Aprile 2021 alle ore 16.30, in streaming sul canale web del Teatro delle Udienze andrà in scena lo spettacolo “Super Biagini aggiustatore”, di e con Sergio Olivotti.

Il mondo a volte non funziona: Alcune cose si rompono, altre di cui si avrebbe bisogno non si trovano... E non sono solo le cose a dare dei problemi (quelle bene o male si aggiustano). A volte a non funzionare è l'umore: arrabbiature, tristezze, delusioni... Come fare per sistemare tutto? Ci vorrebbe qualcuno con una forza pazzesca... Qualcuno con un'intelligenza sovrumana, una persona con un cuore impavido, grande e generoso. Un supereroe! Ecco cosa ci vorrebbe: un supereroe. Come Biagini. Il tecnico Biagini.

Lo streaming dello spettacolo è realizzato grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e del Comune di Finale Ligure.