Santa Corona, il PD pietrese ribatte a Grande Liguria: "Noi critici anche in passato"

"Il circolo PD di Pietra Ligure ha espresso, con il proprio comunicato riguardante la destinazione dei fondi Inail per il Santa Corona (leggi QUI), cauto ottimismo da una parte e una più che fondata preoccupazione dall'altra fotografando l'attuale situazione dell'ospedale. Riguardo alle dichiarazioni di Grande Liguria, ci limitiamo di ricordare loro che ci siamo espressi in un'ottica futura. Per ciò che riguarda il passato, invece, non abbiamo mai fatto mancare la nostra voce critica anche nei confronti della giunta Burlando quando il dibattito politico lo ha richiesto". Così il circolo del Partito Democratico di Pietra Ligure ribatte alle dichiarazioni espresse da Grande Liguria nella mattinata odierna (leggi QUI).