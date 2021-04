Cairo, la minoranza consiliare chiede un consiglio straordinario sul PPI: "

Una seduta straordinaria del Consiglio Comunale e una mozione per parlare della riapertura del Punto di Primo Intervento dell'ospedale di Cairo Montenotte.

Ad avanzare queste richieste il gruppo consiliare di minoranza "Cairo Civica e Democratica" che, un po' sulla falsariga di quanto scritto dal personale infermieristico al premier Draghi (leggi QUI) e in parte facendo riferimento alla mancata riapertura del PPI come pronosticato nel mese di marzo, ha presentato al sindaco una duplice richiesta per affrontare l'argomento.

In particolare nella mozione la richiesta all'amministrazione è quella di "attivarsi presso Asl 2 e Regione per ricevere garanzie sull'effettiva riattivazione e sui tempi certi di tale riapertura".

"Il personale infermieristico già assegnato al PPI cairese, dirottato da marzo 2020 al Pronto Soccorso del San Paolo di Savona a causa dell'emergenza Covid19, ha inviato alle istituzioni una lettera/appello con la quale chiede la riapertura per 12 ore - ricordano i consiglieri capitanati da Giorgia Ferrari - sottolineando come sia già stato 'reperito ed assegnato il personale medico' e 'organizzati e attrezzati gli ambienti' tramite lavori tecnici di adeguamento, che garantiscono la creazione di due percorsi".

"Ciò nonostante - aggiungono nel testo della mozione - il PPI non è stato riaperto entro la fine del mese di marzo, come annunciato da Asl, Regione e Comune e non si ha alcuna notizia di una prossima riattivazione".

"Considerato che lo scrivente gruppo consiliare il 26 marzo 2021 ha già presentato un'interrogazione per ricevere informazioni sui tempi e i modi della prevista riapertura, ad oggi senza risposta" i consiglieri Ferrari, Lovanio, Pennino, Nervi e Poggio hanno deciso di procedere a questo ulteriore passaggio formale.