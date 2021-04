Personale infermieristico scrive al Premier Draghi: "Ci sono le condizioni per riaprire il PPI di Cairo"

"Chiediamo la riapertura del Punto di Primo Intervento di Cairo Montenotte. In sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. Nel settembre 2020 la struttura è stata interessata dai necessari lavori tecnici di adeguamento per l'istituzione di un percorso 'pulito' e uno 'sporco' per la separazione dei pazienti potenzialmente sospetti da infezione Covid, da quelli senza sintomi riconducibili al virus".

Il personale infermieristico già assegnato al PPI cairese (ma dirottato per la chiusura di quest'ultimo all'ospedale San Paolo di Savona a causa dell'emergenza epidemiologica) ha scritto una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro della Salute Roberto Speranza, al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al direttore dell'Asl 2 Marco Damonte Prioli, al presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri e al sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini.

Essendo già stato reperito ed assegnato, oltre che attrezzati gli ambienti per la prevista e poi rinviata riapertura del 29 marzo 2021, il personale sanitario chiede la riattivazione del Punto di Primo Intervento almeno per 12 ore.

L'obiettivo è fornire una risposta ai cittadini della Val Bormida (una zona disagiata dal punto vista orografico e della viabilità, ma anche sanitario tenuto conto dei tagli che si sono susseguiti negli ultimo 20 anni) in tutti quei casi di 'urgenze minori'. Ma non solo. Garantire un rapido e sicuro intervento sanitario durante le emergenze più gravi, qualora l'automedica fosse impegnata, per stabilizzare i pazienti critici prima del trasferimento presso il 'dipartimento di emergenza' più idoneo.

Il personale sanitario comprende il difficile periodo in cui versa il Paese, ma sottolinea l'importanza dell'ospedale di Cairo per l'intera Val Bormida. Una vallata che conta circa 40 mila abitanti, con tutti i bisogni sanitari non legati alla pandemia.