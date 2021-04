Vaccini anti-covid, Regione: le indicazioni sulle prenotazioni dei ‘vulnerabili’ e di familiari conviventi e caregiver

I ‘vulnerabili’ over 60 possono prenotare il vaccino con la rispettiva fascia di età; i ‘vulnerabili’ under 60 potranno prenotare il vaccino a partire dall’11 maggio attraverso il portale dedicato http://prenotovaccino.regione.liguria.it.

Intrviene in questo modo la Regione, dopo le circolari del ministero della Salute sull’utilizzo del vaccino Vaxzsevria (AstraZeneca), sconsigliato per le persone con meno di 60 anni, e del Commissario per l’Emergenza Covid, generale Figliuolo sulle priorità nella campagna vaccinale.

Inoltre sono temporaneamente sospesi gli appuntamenti di familiari conviventi e caregiver (di persone ultravulnerabili oppure con disabilità grave), con meno di 60 anni che avrebbero dovuto ricevere il vaccino Vaxzevria (Astrazeneca). I loro appuntamenti saranno riprogrammati entro pochi giorni per la somministrazione di un vaccino Pfizer o Moderna (vaccini a mRNA), attraverso una chiamata diretta dal Cup per fissare la nuova data.

