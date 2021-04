"Dare la voce", lo sportello telefonico ideato dall'AVO Valbormida

L’associazione AVO Valbormida (Associazione Volontari Ospedalieri) ha come finalità la vicinanza alle persone fragili offrendo loro sostegno, ascolto e assistenza.

Fortemente attenta da sempre ai bisogni della cittadinanza cairese, dall'inizio dell’emergenza sanitaria i volontari si sono attivati per cercare percorsi alternativi di sostegno e aiuto, dando vita al progetto “Dare la voce”. Si tratta di uno sportello telefonico che, attraverso un numero dedicato, offre la possibilità a tutte le persone che ne sentono la necessità, di trovare ascolto. Il numero 019 8934279 è attivo dal lunedì al venerdì, il mattino dalle 9,30 alle 11,30 e il pomeriggio dalle 15 alle 17,30.

Inoltre, in collaborazione con i Servizi Sociali del comune di Cairo Montenotte, è stato costituito un progetto di volontariato territoriale a favore di anziani, giovani e famiglie, con particolare attenzione alla promozione del volontariato nei giovani come opportunità di conoscenza e confronto di sé in relazione con gli altri.