Borgio Verezzi, un guasto alla centralina mette ko i semafori tra via Aurelia e via Matteotti

Non è sicuramente passato inosservato ai tanti pendolari che si spostano quotidianamente nel ponente savonese e frequentano il tratto di via Aurelia nei pressi di Borgio Verezzi il disservizio all'impianto semaforico all'altezza dell'ingresso di levante del comune rivierasco.

Dalla mattinata di ieri, 12 aprile, infatti un guasto alla centralina di controllo ha mandato letteralmente ko i semafori nei pressi del passaggio a livello tra la statale e via Matteotti. Al tappeto anche l'impianto per la rilevazione di infrazioni al codice della strada.

Mentre nessun problema ha coinvolto il sistema di stop al traffico collegato alla ferrovia, tecnici e amministrazione sono all'opera per risolvere al più presto possibile il guasto, in un punto che, se non regolamentato, risulta particolarmente sensibile a scontri e incidenti. Rischio corso già da diversi automobilisti nelle scorse ore.

Per questo dal Comando di Polizia Locale consigliano di guidare con estrema cautela una volta in prossimità dello svincolo.