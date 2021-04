Cantieri sulla A10, prolungata la chiusura del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Pegli direzione Savona

Sulla A10 Genova-Savona, prolungata la chiusura della tratta per consentire il completamento di lavori di manutenzione delle gallerie e di pavimentazione, effettuati in orario notturno, resterà temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Savona.

In alternativa, agli utenti provenienti da Genova, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Genova Aeroporto, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A10 alla stazione di Genova Pra'.

Agli utenti provenienti da Milano che scendono dalla A7 si consiglia di immettersi in A21 per poi utilizzare l'A26 per raggiungere l'A10.