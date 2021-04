La cengese Tiziana Tardito nella "Divina Commedia" del critico d'arte Giorgio Gregorio Grasso

Un altro riconoscimento per Tiziana Tardito. La pittrice cengese è stata scelta assieme ad altri 332 artisti per illustrare la "Divina Commedia". Un progetto ideato dallo storico e critico d'arte Giorgio Gregorio Grasso in occasione del 700° anniversario della scomparsa di Dante Alighieri. Le opere saranno raccolte in un volume d'arte di prestigio.

"Ringrazio il dottor Grasso per avermi conferito l'onore di partecipare a questo grande evento storico - spiega l'artista Tiziana Tardito - Un volume unico che comprende interamente l'opera del Sommo Poeta. Ogni terzina è illustrata da un artista: 333 opere per 333 terzine".

Un connubio tra arte e letteratura. Il volume sarà distribuito durante le mostre.

"Un evento di importanza internazionale che verrà ulteriormente arricchito da numerose presentazioni sui vari canali televisivi e da grandi esposizioni che si svolgeranno nell'arco dell'anno nelle più importanti città d'arte italiane. Un'opera per ripartire con grande stile" conclude l'artista valbormidese.