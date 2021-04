Lavori A10, riaperto il tratto Genova Aeroporto-Pegli in direzione Savona

Sulla A10 Genova-Savona, poco dopo le 9:00 è stato riaperto il tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Savona, la cui chiusura notturna era stata prolungata per consentire il completamento di lavori di manutenzione delle gallerie e di pavimentazione. Attualmente sul luogo del cantiere si circola su una sola corsia.

All’altezza dell’ex uscita obbligatoria a Genova Aeroporto si sono formati 2 km di coda verso Savona. Inoltre, ci sono ripercussioni sul nodo genovese ed in particolare in A7, dove si registrano 8 km di coda tra Busalla e il bivio con l’A10 e 2 km tra Sampierdarena ed il bivio con l’A7, e anche in A12, dove si registra 1 km di coda tra Genova Est ed il bivio con l’A7.

Agli utenti provenienti da Genova si consiglia di uscire a Genova Aeroporto, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A10 alla stazione di Genoca Pra'. Agli utenti provenienti da Milano che scendono dalla A7 si consiglia di immettersi in A21 per poi utilizzare l'A26 per raggiungere l'A10.