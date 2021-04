Spotorno, è di nuovo mercato "al completo". Ma tra Comune e ambulanti "pace" anche in zona rossa

C'era il sole, una leggera brezza marina e una temperatura tipicamente primaverile ad accogliere, dopo una settimana di "zona rossa", il mercato settimanale di Spotorno in questo ritorno nella sua veste completa.

Sette giorni orsono, infatti, le regole imposte dal Governo per arginare il diffondersi della pandemia da Coronavirus impedivano a determinate categorie di commercianti su area pubblica di vendere la propria merce. Una norma interpretata in maniera anche più stringente del concesso da diverse amministrazioni che hanno concesso l'ok ai soli banchi alimentari e di prodotti florovivaistici. Tralasciando del tutto il famoso "allegato 23" sulle categorie merciologiche.

Così non è stato per il mercato spotornese, dov'è stata concessa anche a venditori di merci contenute nell'allegato, quali ad esempio intimo e vestiario per bambini e neonati. Una scelta, quella dell'amministrazione, apprezzata e riconosciuta durante la manifestazione di venerdì degli ambulanti davanti alla prefettura di Savona (leggi QUI).

"La scelta l'abbiamo presa dopo esserci confrontati con il Comandante della Polizia Locale e l'assessore al Commercio - spiega il sindaco Mattia Fiorini - applicando il famoso allegato che cita testualmente il commercio ambulante e non essere così restrittivi. Innanzitutto perché queste categorie sono previste dal Dl, e poi perché insieme ai nostri operatori del mercato abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto di collaborazione".

Un lavoro di squadra che in tempo di pandemia ha permesso, anche grazie all'aiuto del Gruppo Alpini locale, di riaprire il mercato in sicurezza: "Col loro aiuto, di sensibilizzazione al rispetto delle regole e vigilanza, abbiamo rodato una fiducia reciproca che ci ha consentito di ritenere di non applicare ulteriori restrizioni" continua il primo cittadino, sottolineando anche la possibilità di applicare questa decisione anche grazie agli ampi spazi a disposizione nell'area mercatale.

"In questo momento di emergenza, senza ulteriori elementi aggravanti, dove le riaperture delle attività sono viste come un segnale di sollevazione psicologica cerchiamo di incentivare la ripresa. Abbiamo gli spazi, ci stiamo vaccinando, gli ambulanti sono persone con cui abbiamo un ottimo rapporto professionale e quindi ci siamo sentiti in dovere di non essere più stringenti" conclude Fiorini.