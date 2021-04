Stop vaccinazioni per il personale scolastico under 60, Lugaro (Cgil): "Preoccupazione e disorientamento"

Stop alle prenotazioni del vaccino per gli under 60 nelle fasce prioritarie e il personale scolastico che protesta per la decisione. Alcuni hanno già ricevuto la prima dose con il vaccino Astrazeneca e dopo tre mesi è stata riconfermata la seconda dose, gli altri invece dovranno aspettare la loro fascia d'età ed è stato già preannunciato che avranno priorità nella somministrazione rispetto ai coetanei.

"Lo stop and go ovviamente non ha agevolato la campagna vaccinale, e ciò ha determinato preoccupazione e disorientamento tra il personale scolastico. La stragrande maggioranza del personale confida nella possibilità di essere vaccinato ed è indispensabile che vi siano informazioni e programmazioni corrette, per garantire davvero la possibilità di svolgere attività scolastiche in piena sicurezza" il commento del segretario Flc Cgil Mario Lugaro.

A livello nazionale ieri si è svolta una riunione tra i sindacati e il Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, Luigi Fiorentino, affiancato dal Capo Dipartimento Istruzione, Stefano Versari, e dal colonnello medico Maurizio Elisio in rappresentanza della struttura commissariale per l’emergenza Covid. Seguire con la massima puntualità l’andamento del piano vaccinale, fornendo anzitutto il dato aggiornato del personale già sottoposto a vaccinazione , e più in generale l’evoluzione del quadro sanitario in ambito scolastico. Queste le richieste dei sindacati.

Da parte delle rappresentanze sindacali sono state ribadite le richieste di potenziare, da subito, le attività di tracciamento, con attenzione prioritaria alla scuola attraverso test periodici per tutta la popolazione scolastica, di emanare linee guida che assicurino omogeneità da parte delle ASL nell’adottare le necessarie misure di profilassi, di aggiornare il protocollo per le attività scolastiche in sicurezza ridefinendone criteri e misure alla luce delle esigenze poste dalla diffusione delle nuove varianti.

Si tratta di questioni su cui più volte le organizzazioni sindacali hanno sollecitato attenzione e interventi, ma sulle quali finora non vi sono state concrete risposte, mettendo a serio rischio l’obiettivo di un ritorno in sicurezza alle attività scolastiche in presenza.

"È perciò indispensabile un immediato cambio di passo, anche in vista del nuovo anno scolastico al cui regolare avvio occorre già oggi lavorare' spiegano i sindacati. L’incontro è servito soprattutto ad approfondire le ragioni che hanno indotto il Governo a rivedere le priorità nella programmazione della campagna vaccinale, con le conseguenti ricadute sui modi e i tempi di somministrazione del vaccino al personale scolastico. Il Capo di Gabinetto ha annunciato la costituzione di un osservatorio permanente con la presenza delle organizzazioni sindacali, impegnandosi a fornire a tal fine il massimo supporto anche in termini di documentazione e di rilevazione costante e continua di dati. Dall’Amministrazione ribadito inoltre l’impegno di assicurare anche per il prossimo anno scolastico le risorse aggiuntive di organico legate all’emergenza Covid 19.