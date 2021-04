75enne di Carcare muore il giorno dopo il vaccino Pfizer, dall'autopsia non sono stati rilevati fenomeni di trombosi

Non è stato rilevato nulla macroscopicamente per quanto riguarda fenomeni legati ad una trombosi.

Questo pomeriggio è stata effettuata dal medico legale Davide Bedocchi l’autopsia sul corpo del 75enne di Carcare deceduto per un arresto cardiocircolatorio lo scorso 7 aprile, il giorno dopo aver ricevuto la somministrazione della prima dose del vaccino Pfizer.

“Per quanto riguarda fenomeni trombotici o di altro genere non ho potuto rilevare nulla - spiega il medico legale - attendo l’esito dell’esame istologico per avere un quadro polmonare e cardiaco. Che ci sia una correlazione con il vaccino non si può dire finché non ci sono gli stessi esiti, dovrò comunque nel caso associarmi ad uno specialista”.

Il medico inoltre acquisirà il quadro clinico anamnestico dal centro vaccinale della scuola penitenziaria di Cairo Montenotte.

La famiglia aveva presentato denuncia ai carabinieri di Carcare, da lì la decisione della Procura di affidare l’incarico per l’esame autoptico. L’uomo pare avesse solo una forma di ipertensione arteriosa.