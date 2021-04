Positivi al Covid in Ata, l'amministratore unico risponde ai sindacati: "Parole strumentali e inopportune, contagi esterni all'ambiente di lavoro"

"Esprimo tutto il mio cordoglio per la perdita di un nostro caro collega. Ci tengo a precisare che non condivido assolutamente le parole dei sindacati che ritengo strumentali e inopportune".

Queste le parole del amministratore unico di Ata Gianluca Tapparini che è intervenuto in merito alla richiesta unitaria dei sindacati (leggi QUI) di avere un incontro in azienda per richiedere spiegazioni sui diversi casi Covid che potrebbero essersi verificati nel magazzino di via Orazio Grassi. Due attualmente sono i dipendenti ricoverati all'ospedale (uno in gravi condizioni) e altri invece sono in quarantena domiciliare. Un lavoratore, Giovanni Mora, 62 anni, non ce l'ha fatta.

"In questo momento complesso e di dolore non c'è bisogno di gettare benzina sul fuoco. Siamo sempre stati disponibili a informare e condividere le scelte con i sindacati. Uscire sulla stampa senza averci prima contattati non è assolutamente in linea con la costante collaborazione che c'è stata da sempre" prosegue Tapparini.

"Ata ha applicato e continua ad applicare tutte le prescrizioni previste necessarie a salvaguardare la salute dei lavoratori, spesso anticipandole e rafforzandole. I contagi, di origine esterna all'ambiente di lavoro, sono stati monitorati e ne sono stati tracciati i contatti con estese campagne di tamponi. In riferimento alle sanificazioni, essendo Ata un'azienda di igiene urbana, ha tutte le qualifiche per svolgere tale attività ed infatti la effettua anche all'esterno quindi avrebbe poco senso e comporterebbe solo costi aggiuntivi rivolgersi ad aziende terze" prosegue l'amministratore unico della società partecipata del comune di Savona.

"Questo dovrebbe essere il momento del dolore, della riflessione e dell'attenzione e non della ricerca di responsabilità che, se ci sono, vanno cercate molto fuori da Ata" conclude Gianluca Tapparini.