Associazione bancari: il CCO di Carige Gauitani confermato presidente della Commissione Regionale

Gianluca Guaitani, Chief Commercial Officer di Banca Carige, è stato confermato alla presidenza della Commissione Regionale Abi per il prossimo biennio. Confermato anche il VicePresidente Riccardo Satragno, Responsabile commerciale DT Novara Alessandria e Nord Ovest di Banco BPM. Altri componenti della Commissione sono: Marco Alloisio, Unicredit; Marco Angelucci, Mps; Enrico Borinelli, Popolare Sondrio; Edoardo Fantino, Passadore; Michele Iula, BPER; Roberto Jannon, Banca Sella; Gianluca Lingua, BCC di Cherasco; Luca Olmi, Deutsche Bank; Alberto Silvano Piacentini, CreditAgricole; Fiorella Pinton, Intesa Sanpaolo; Stefano Stefanoni, BNL. Le nomine sono state deliberate dal Comitato Esecutivo dell’Associazione bancaria italiana nella riunione del mese scorso.

Lo comunica Abi Liguria in occasione della seduta di insediamento della Commissione in cui si è fatto il punto sui principali temi all’ordine del giorno per il territorio. In primo piano il rilevante ruolo del settore nel sostegno alle imprese e alle famiglie del territorio per far fronte agli effetti della pandemia e delle altre numerose calamità che hanno colpito la Liguria nel recente passato.

Con riferimento ai dati del mercato del credito in Liguria, sulla base dei dati più aggiornati, si segnala un totale prestiti a fine 2020 per oltre 31,7 miliardi di euro di cui 14,6miliardi alle imprese e 14,4 alle famiglie. A fronte di questo ampio sostegno, il settore bancario sconta la difficile congiuntura economica sul territorio con il risultato, sempre a dicembre 2020, di un rapporto sofferenze/impieghi che ha raggiunto il 3,7% con sofferenze per oltre 1,1 miliardi di euro. Buono l’andamento dei depositi da parte della clientela, segno di una costante fiducia dei risparmiatori: complessivamente oltre 42,9 miliardi di euro pari ad un incremento del 7%.

Al 23 marzo scorso, inoltre, le domande pervenute al Fondo di Garanzia per finanziamenti coperti dalla Garanzia dello Stato in Liguria (DL “Cura Italia” e successivo DL “Liquidità”) sono 50.131 pari a oltre 2.980 milioni di euro di finanziamenti erogati dalle banche operanti nella Regione.

Le Commissioni regionali rappresentano l’Associazione nell'attività di relazione con le Autorità e gli Uffici della Regione e con le Organizzazioni imprenditoriali locali e seguono l’attività normativa delle Regioni per le materie di interesse del mondo bancario. Nel più ampio contesto della promozione di iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente delle imprese bancarie e del perseguimento di comportamenti ispirati ai principi della sana e corretta imprenditorialità ed alla realizzazione di un mercato libero e concorrenziale, i principali temi seguiti sono il sostegno alle imprese locali e alle famiglie e lo sviluppo dell’economia.